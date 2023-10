“Verrà il terremoto e smetterai di dire fesserie sulla Juve”: Oppini al tifoso del Napoli

Una vera e propria bufera social si è scatenata a seguito di un commento di Francesco Oppini, noto giornalista tifoso della Juventus nonché volto noto del Grande Fratello, che a seguito di un botta e risposta con un tifoso azzurro avrebbe invocato l’arrivo di un terremoto per la città di Napoli. Parole che, a sua detta, sarebbero state fraintese e che lui stesso, attraverso un video, ha voluto chiarire.

Oppini a un tifoso del Napoli: “Tra poco arriva il terremoto”

Tutto è partito da uno scatto pubblicato da Oppini su Instagram che mostra Aurelio De Laurentiis in compagnia di Giuseppe Conte, l’ex Premier, intento a firmare un contratto. Un post ironico per cavalcare la notizia del possibile arrivo di Antonio Conte al Calcio Napoli che, tuttavia, non è andato giù ad alcuni partenopei.

“Ha fatto la battuta! Non vi invidio gli scudetti che avete, che tra l’altro non si sa quale presi onestamente, ma questo è un altro argomento e lasciamo perdere. Ma l’arroganza e la convinzione che avete, ancora con tutte ‘ste figuracce che la vostra vecchia signora sta collezionando e la faccia di ca**o che avete a parlare ancora. Totò diceva ‘ma mi faccia il piacere'” – questo il commento del tifoso che ha spinto Oppini a replicare.

“Tranquillo che tra poco arriva il terremoto e la finirete di blaterare fesserie a vuoto sulla Juventus” – è la risposta incriminata del giornalista che, considerando il delicato periodo che l’intera città sta vivendo, a causa della crisi bradisismica, avrebbe potuto evitare di tirare in ballo una frase del genere.

Di qui il chiarimento dello stesso Oppini che si è difeso dalle critiche sottolineando: “No, qua non ci sto. Azzeriamo immediatamente la polemica perché sono dichiaratamente contro i cori razzisti, territoriali, su persone che non ci sono più, sul Vesuvio. Ho sempre condannato gli imbecilli che fanno questo tipo di cori, preferisco quelli simpatici, da sfottò. Con i morti e con altre cose non si scherza mai“.

“Dopo aver fatto il post con De Laurentiis e Conte, non Antonio ma Giuseppe, qualche napoletano non ha preso bene la mia ironia. Ho risposto al commento di una signora dicendo ‘vedrai il terremoto che si scatenerà’. Ma il terremoto era inerente al fatto che Fabrizio Corona ha fatto un intervento a 7 Gold che sarà un terremoto per il calcio italiano. Il senso era solo quello, non mi permetterei mai di fare una roba così imbecille sul terremoto a Napoli“.