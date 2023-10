VIDEO/ Kvaratskhelia ritrova il gol con la nazionale Georgiana: 8-0 alla Thailandia

Khvicha Kvaratskhelia in campo con la Nazionale. L’attaccante della Società Sportiva Calcio Napoli di scena nell’amichevole Georgia-Thailandia terminata col netto successo georgiano per 8-0. Kvara è entrato dopo un’ora di gioco ed ha segnato l’ottava rete.

Khvicha Kvaratskhelia in gol con la Georgia

Il tabellino della partita amichevole che la Georgia ha disputato allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi. I padroni di casa hanno letteralmente strapazzato la Thailandia: mattatore dell’incontro Georges Mikautadze, autore di un fantastico poker. Il fantasista del Calcio Napoli Khvicha Kvaratskhelia non è partito titolare, ma è subentrato al 58′ al posto di George Mikautadze. Il calciatore degli azzurri ha impiegato soli otto minuti per trovare la via del gol, che ha fissato il punteggio sul definitivo 8-0.

GEORGIA (3-1-4-2): Giorgi Loria, Iva Gelashvili, Luka Lochoshvili, Solomon Kvirkvelia (dal 58′ Guram Kashia), Giorgi Kochorashvili (dal 46′ Sandro Altunashvili), Anzor Mekvabishvili, Giorgi Chakvetadze (dal 58′ Gabriel Sigua), Levan Shengelia (dal 74′ Irakli Azarovi), Saba Lobjanidze, Zuriko Davitashvili, (dal 46′ Budu Zivzivadze), Georges Mikautadze (dal 58′ Khvicha Kvaratskhelia).

PANCHINA: Luka Gugeshashvili, Davit Volkovi, Giorgi Mamardashvili, Otar Kiteishvili, Aleksandre Kalandadze, Vladimer Mamuchashvili, Nika Kvekveskiri

THAILANDIA (3-4-3): Kampol Pathom-Attakul, Elias Dolah, Jakkaphan Praisuwan, Chanukun Karin, Kritsada Kaman, Weerathep Pomphan (dal 46′ Picha Autra), Phitiwat Sukjitthammakul, Bodin Phala (dall’87’ Athit Berg), Tristan Do, Purachet Thodsanit (dal 46′ Yotsakorn Burapha), Channarong Promsrikaew (dal 74′ Benjamin Davis), Teerasak Poeiphimai (dal 46′ Chakkit Laptrakul).

PANCHINA: Adison Promrak, Chirawat Wangthaphan, James Beresford, Sumethee Khokpho, Chatmongkol Rueangthanarot.

MARCATORI: Zuriko Davitashvili 9′, Luka Lochoshvili 12′, Georges Mikautadze 24′, Georges Mikautadze 37′, Georges Mikautadze 41′, Zuriko Davitashvili 44′, Georges Mikautadze rig. 56′, Khvicha Kvaratskhelia 66′