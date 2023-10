Dall’Argentina sono sicuri: il Napoli ha contattato Gallardo per il dopo Garcia

La situazione allenatore per il Calcio Napoli resta un taboo, dopo il rifiuto di Antonio Conte (che ha preferito dedicarsi alla sua vita privata), il posto di Rudi Garcia resta in bilico. Nelle ultime ore sembra rimbalzare l’idea della permanenza del tecnico francese sperando in un cambio di rotta repentino per recuperare punti dal duo di testa formato da Milan e Inter, oltre a recuperare uno spogliatoio che vedendo le reazioni dal campo sembra spaccato per colpa delle scelte di Garcia (nonostante le parole di Koulibaly che ha affermato il contrario in una recente intervista).

Il tema allenatore però non sembra essere chiuso e dall’Argentina rimbalza un clamoroso rumors: secondo infatti l’emittente argentina “Canal 26” la Società Sportiva Calcio Napoli ha fatto una proposta all’ex tecnico del River Plate, Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo è il nuovo obiettivo del Napoli per il dopo Garcia

L’emittente televisiva è convinta e sicura dell’offerta del Napoli per Marcelo Gallardo. La situazione però non è ben chiara, visto che per ammissione del tecnico, prima di Napoli ha rifiutato sei offerte (tra cui anche quella del Marsiglia prima in estate e poi poche settimane fa, che ha obbligato i francesi a chiamare l’ex Napoli, Gattuso). Il tecnico è considerato il “Maestro” del Sudamerica con una carriera d’allenatore strutturata nel River Plate per 8 anni dal 2014 al 2022.

Marcelo Gallardo nella sua esperienza ha vinto tutto quello che si poteva vincere: un campionato argentino, tre coppe d’Argentina, due Supercoppe argentine, una Copa Sudamerica, tre Recopa Sudamerica e due Coppa Libertadores (la Champions League Sudamericana). Un curriculum che parla da solo, per il tecnico argentino le parole d’ordine sono bel gioco e palleggio, ideali simili a quelli che hanno permesso a Luciano Spalletti di vincere lo Scudetto qualche mese fa.

Un’altra chicca che potrebbe convincere De Laurentiis al cambio è l’affinità del tecnico argentino con il 4-3-3 che è il modulo maggiormente usato dall’allenatore nella sua carriera e che gli ha permesso di vincere tutto con il suo River Plate. Una considerazione non da poco che potrebbe cambiare i valori in campo oltre alla nota romantica data dalla sua nazionalità, che a Napoli è sempre gradita e ben ricordata.