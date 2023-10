De Laurentiis assiste all’allenamento al fianco di Garcia, poi concede il weekend libero

Seduta mattutina per la Società Sportiva Calcio Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 21 ottobre con Hellas Verona-SSC Napoli in programma allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A.

Allenamento Napoli a Castel Volturno, il presidente Aurelio De Laurentiis assiste all’intera seduta al fianco di Rudi Garcia

La squadra, sul campo 3, ha svolto allenamento congiunto con la Primavera seguito da partita finale. Chiusura di sessione con mini partitina 5 contro 5. Juan Jesus ha svolto parte di lavoro con il gruppo e parte personalizzato. Pierluigi Gollini ha svolto allenamento completo con la squadra. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha assistito all’intera seduta. La ripresa della preparazione è fissata per lunedì.

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 21 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano Inter 19 (Champions League)

3. Football Club Juventus 17 (Champions League)

4. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 13 (Conference League)

7. Unione Sportiva Lecce 12

8. Bologna Football Club 1909 11

9. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

10. Frosinone Calcio 9

11. Torino Football Club 9

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Associazione Sportiva Roma 8

14. Hellas Verona Football Club 8

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Società Sportiva Lazio 7

17. Udinese Calcio 5

18. Empoli Football Club 4 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

Prossimo turno di Serie A

9ª giornata (21-22-23 ottobre 2023)

Dopo la sosta obbligata per le partite della nazionali, riprenderà la Serie A con la 9a giornata, in programma dal 21 al 23 ottobre 2023.

Verona-Napoli sabato 21 ottobre ore 15 [DAZN] Torino-Inter sabato 21 ottobre ore 18 [DAZN] Sassuolo-Lazio sabato 21 ottobre ore 20:45 [DAZN/SKY] Roma-Monza domenica 22 ottobre ore 12:30 [DAZN/SKY] Bologna-Frosinone domenica 22 ottobre ore 15 [DAZN] Salernitana-Cagliari domenica 22 ottobre ore 15 [DAZN] Atalanta-Genoa domenica 22 ottobre ore 18 [DAZN] Milan-Juventus domenica 22 ottobre ore 20:45 [DAZN] Udinese-Lecce lunedì 23 ottobre ore 18:30 [DAZN] Fiorentina-Empoli lunedì 23 ottobre ore 20:45 [DAZN/SKY]