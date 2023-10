VIDEO/ Tegola Osimhen, altro infortunio in nazionale: le ultime sulle sue condizioni

L’attaccante della Società Sportiva Calcio Napoli Victor Osimhen ha terminato anzitempo l’amichevole tra la nazionale nigeriana e l’Arabia Saudita allenata da Roberto Mancini disputata a Portimao, in Portogallo. Il bomber azzurro si è seduto a terra al 55′ della partita, chiedendo il cambio. Dalle prime notizie raccolte, il calciatore avrebbe accusato crampi ed affaticamento. Il capocannoniere della passata Serie A avrebbe preferito dunque fermarsi saggiamente prima di peggiorare la propria condizione. Lo staff medico del Calcio Napoli è in stretto contatto in queste ore con quello della selezione africana: Victor sarà sottoposto ad alcuni esami, ed a seconda dell’esito si deciderà se farlo rientrare anzitempo in Italia oppure no. Per la cronaca, la partita è terminata con il punteggio di 2-2, ma l’attaccante mascherato non è riuscito a trovare la via della rete.

Infortunio Victor Osimhen, il centravanti lascia anzitempo il campo nella sfida tra Arabia Saudita e Nigeria: le sue condizioni

La Nigeria ha in programma ancora un’amichevole, il 16 ottobre, contro il Mozambico, ma difficilmente Osimhen prenderà parte a quella partita. Non è la prima volta che il giocatore subisce un infortunio con la nazionale: l’ultimo risale al 27 marzo scorso, quando di rientro dal suo viaggio in Africa, dopo aver giocato l’intera gara contro la Guinea Bissau, il numero 9 accusò un problema fisico che lo tenne fuori dalla fatale sfida contro il Milan valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Quella serata sanguinosa, in cui il Napoli perse 1-0 a San Siro, rappresentò il rammarico più grande per la corazzata allenata da Luciano Spalletti, che nonostante lo straordinario Scudetto vinto alle 22,37 del 4 maggio 2023 avrebbe potuto raggiungere le semifinali della competizione iridata e, perché no, la finalissima di Istanbul. Una macchia in una stagione che rimarrà leggendaria.