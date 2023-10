VIDEO/ Lobotka, il gran gol contro Cristiano Ronaldo non basta. La Slovacchia perde 3-2

Non è bastato lo straordinario gol di Stanislav Lobotka (clicca QUI per vedere il video della sua prodezza) alla Slovacchia per trovare punti in Portogallo. I padroni di casa, guidati dal solito Cristiano Ronaldo, si sono infatti imposti per 3-2 consolidando la vetta della classifica del Gruppo J, ipotecando di fatto la qualificazione ai prossimi campionati Europei di calcio. Il centrocampista del Calcio Napoli ha accorciato le distanze per i suoi all’80’, con un meraviglioso destro da oltre 20 metri che si è insaccato quasi all’incrocio dei pali imparabilmente. Il regista è tornato al gol con la maglia della nazionale dopo ben 3 anni dall’ultima volta.

Stanislav Lobotka in gol con la sua Slovacchia contro il Portogallo

La sua Slovacchia è al secondo posto del girone con 13 punti, due in più del Lussemburgo, e disputerà la prossima partita il 16 ottobre proprio sul campo degli attuali terzi in classifica. In caso di vittoria, basterebbe un pareggio nelle ultime due gare in programma contro Islanda e Bosnia-Erzegovina, per essere certi dell’accesso alla più importante competizione continentale per nazioni, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

