Natan, da ‘pacco’ a miglior giocatore del mese per i tifosi in sole 4 partite

Da oggetto misterioso a miglior giocatore del mese di settembre per i tifosi. La parabola di Natan Bernardo de Souza ascendente è stata velocissima, e dopo sole quattro prestazioni il difensore brasiliano ha già conquistato il cuore del popolo partenopeo. Arrivato questa estate tra lo scetticismo generale, un po’ come fu per Kim Min-Jae l’anno scorso, il calciatore sudamericano ha atteso un mese per scendere in campo con la maglia azzurra, ma fin dalla prima apparizione ha subito dimostrato di essersi integrato al meglio e soprattutto ha fatto già intravedere le sue principali caratteristiche di gioco.

Natan eletto miglior giocatore del mese di settembre dai tifosi del Napoli

Natan è un calciatore fisico ma allo stesso tempo con buona tecnica di base, ed in fase difensiva ha attitudini simili al suo predecessore coreano: predilige anticipare il diretto avversario spesso con tackle irruenti ma puliti, che hanno esaltato a più riprese il pubblico dello stadio Maradona di fede azzurra.

Questo quanto ripostato dal sito ufficiale del club: “Natan de Souza eletto MVP del mese di settembre dai tifosi della Società Sportiva Calcio Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Calcio Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il difensore azzurro come miglior giocatore di questo mese. Natan in questo periodo ha collezionato 4 presenze e altrettante ottime prestazioni”.