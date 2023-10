Napoli, le sei partite che diranno tutto delle ambizioni di questa stagione

Dopo due settimane molto complicate che hanno visto Rudi Garcia ad un passo dall’esonero, Aurelio De Laurentiis spostare tutti i suoi uffici a Castel Volturno per tenere il tecnico sotto torchio e Victor Osimhen rientrare dalla nazionale con un infortunio che lo terrà lontano dai campi più di un mese, il Calcio Napoli si appresta ad affrontare un ciclo di 6 partite in poco più di 20 giorni che diranno molto (se non tutto) delle ambizioni partenopee in questa stagione.

Il ciclo di partite che dirà tutto sulle ambizioni del Napoli

Di Lorenzo e compagni scenderanno in campo ogni tre-quattro giorni da sabato fino al 12 novembre, disputando in questo segmento di annata quattro partite di campionato e due di UEFA Champions League. Si partirà sabato 21 ottobre alle 15 sul campo dell’Hellas Verona per tornare alla vittoria in Serie A, per poi volare a Berlino a caccia di tre punti fondamentali in ottica qualificazione agli ottavi dell’ex Coppa dei Campioni. Un traguardo che il Napoli non può fallire se vuole conservare speranze di accesso al prossimo Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti d’America tra giugno e luglio del 2025, a cui De Laurentiis tiene particolarmente vista la portata economica e di visibilità dell’evento. Gli azzurri lotteranno a distanza con il Milan fino alla fine della competizione continentale per conquistare l’ambito posto nel Ranking UEFA, mentre si troveranno in campo l’una contro l’altra allo stadio Diego Armando Maradona il 29 ottobre prossimo, per un remake della sfida che la stagione scorsa condannò gli azzurri prima in campionato e poi in coppa a distanza di pochi giorni. Ancora una volta, come a marzo, non ci sarà Victor Osimhen.

Il ciclo terribile proseguirà a Salerno il 4 novembre, e si sposterà definitivamente a Fuorigrotta tra l’8 e il 12, quando i campioni d’Italia in carica se la vedranno con Union ed Empoli, prima di fermarsi due settimane per la nuova sosta prevista per le partite delle nazionali.

Il calendario della SSC Napoli fino alla prossima sosta di novembre

21 ottobre ore 15 – Hellas Verona-Napoli (9a giornata di Serie A)

24 ottobre ore 21 – Union Berlino-Napoli (3a giornata di Champions League)

29 ottobre ore 20,45 – Napoli-Milan (10a giornata di Serie A)

4 novembre ore 15 – Salernitana-Napoli (11esima giornata di Serie A)

8 novembre ore 18,45 – Napoli-Union Berlino (4a giornata di Champions League)

12 novembre ore 12,30 – Napoli-Empoli (12esima giornata di Serie A)