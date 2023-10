Comunicato Napoli: “Leggere del gelo De Laurentiis-Osimhen è totalmente fuori luogo”

Il Calcio Napoli ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha chiarito le parole di Aurelio De Laurentiis riportate su alcune testate dopo la conferenza stampa tenuta dal patron azzurro ieri pomeriggio. In particolare, il club ha sottolineato che “il presidente non ha detto nulla di negativo nei confronti di Victor Osimhen, solo che dopo una lunga trattativa, culminata con una stretta di mano che sanciva la volontà di proseguire il rapporto, il calciatore ha avuto un ripensamento”.

Il numero uno della società continua dunque a non lasciare più nulla al caso in termini comunicativi, e dopo aver trasferito i propri uffici a Castel Volturno è tornato a parlare con la stampa in prima persona, e a quanto pare anche a rettificare quanto poi viene riportato sui giornali.

Il comunicato ufficiale della SSC Napoli dopo le parole di De Laurentiis su Osimhen

Questo il testo integrale del comunicato rilasciato dalla Società Sportiva Calcio Napoli attraverso il sito ufficiale: “Abbiamo letto delle ricostruzioni forzate delle parole del presidente De Laurentiis rispetto alla questione Osimhen. Meglio chiarire. Il Presidente De Laurentiis non ha detto nulla di negativo nei confronti di Victor, solo che dopo una lunga trattativa, culminata con una stretta di mano che sanciva la volontà di proseguire il rapporto, Victor ha avuto un ripensamento. La speranza del Presidente De Laurentiis è che si tratti solo di una pausa di riflessione. Nelle prossime settimane, complice anche il fatto che Victor dovrà restare fermo per la riabilitazione, De Laurentiis, Osimhen e il suo agente Roberto Calenda si incontreranno per parlare del futuro, nella massima serenità. Leggere che ci sia gelo tra Osimhen e il Napoli è totalmente fuori luogo”.