ULTIM’ORA/ Scontri tra tifosi scaligeri e del Napoli a Verona: lancio di bombe carta

Mattinata di alta tensione a Verona, dove tra qualche ora scenderanno in campo Hellas Verona e Società Sportiva Calcio Napoli in una partita valida per la 9a giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024.

Ultim’ora: scontri a Verona tra ultras scaligeri e supporters del Napoli

Secondo quanto riportato dai colleghi de L’Arena, giornale scaligero, un centinaio di ultras partenopei, partiti stanotte dal capoluogo partenopeo e arrivati in mattinata in Veneto, si sarebbero scontrati con i supporters locali tra viale Piave e il piazzale della Porta Nuova. Dopo circa venti minuti di intemperanze, sarebbe intervenuta la polizia locale che avrebbe identificato alcuni di loro. I tifosi avrebbero creato scompiglio anche in zona Fiera, fermando alcune auto in transito. Nella zona dello stadio Bentegodi, invece, fin dalle 10,30 ci sarebbe stato un fitto lancio di lacrimogeni colorati e bombe carta.

