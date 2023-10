Raspadori dopo la vittoria di Verona: “Mi trovo bene nel ruolo di punta centrale”

“È una vittoria importante e che ci piace tanto per la maniera netta in cui è arrivata“. Jack Raspadori non ha segnato ma è stato probabilmente il migliore in campo. Un assist raffinato a Politano e una prestazione eccellente.

“Siamo contenti innanzitutto perché volevamo tornare al successo e poi perché abbiamo dato tutto in campo, il cento per cento, proprio come piace esprimerci sempre”

Giacomo Raspadori dopo Verona-Napoli: “Adesso proseguiamo su questa strada”

“Ci dobbiamo soffermare su tutte le cose positive mostrate oggi e proseguire su questa strada. Adesso c’è la sfida di Champions e questa energia che abbiamo incamerato oggi deve darci la spinta anche per la prossima gara”

“Siamo uniti e abbiamo tutti la stessa ambizione di vincere. Abbiamo dimostrato di avere una mentalità solida che ci può condurre lontano”.

“Personalmente sono soddisfatto della mia prestazione, quando gioco da punta centrale mi trovo bene riesco a dare una mano anche per i miei compagni. Sono contento e adesso bisogna continuare con fiducia il nostro percorso“