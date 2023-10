Politano-show, prestazioni super e gol fondamentali: adesso il rinnovo è vicino

Matteo Politano è la sorpresa più bella di questa altalenante prima parte di campionato del Calcio Napoli. L’esterno è sicuramente uno degli uomini del momento per Rudi Garcia e la partita di sabato pomeriggio contro il Verona è stata la conferma del periodo super che sta vivendo l’ala azzurra. La crescita del calciatore ha sorpreso tutti, partendo dagli addetti ai lavori passando per la società, un processo iniziato con Spalletti e portato avanti dal tecnico francese. E adesso Aurelio De Laurentiis pensa al rinnovo dell’ex Inter.

Matteo Politano corre verso il rinnovo con il Napoli

L’esterno trentenne della Società Sportiva Calcio Napoli è la vera sorpresa di questa stagione. Tra i momenti altalenanti di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen l’unica certezza sembra essere l’ex Inter. Matteo Politano oltre l’ottimo apporto nel gioco di Garcia, mai come quest’anno sta trasformando il tanto lavoro sporco in numeri da tabellino. In nove partite di campionato, il calciatore ha segnato quattro volte e confezionato due assist, oltre ad avere vinto il ballottaggio con Lindstrom.

Il grandissimo momento dell’esterno regala un assist alla società in vista del rinnovo di contratto. Per Matteo Politano la scadenza è prevista per il 2025 ma il Napoli ha intenzione di rinnovare con il calciatore. Secondo le indiscrezioni riportate da “Il Mattino” la società azzurra sta valutando la trattativa per ill rinnovo e la contrattazione potrebbe partire a stretto giro. Attualmente l’esterno guadagna circa 2 milioni di euro e secondo le ultime, in caso di rinnovo la cifra aumenterà. Il giusto premio sicuramente per uno dei calciatori più rappresentativi del Napoli di quest’anno.