Champions League, Union Berlino-Napoli, designato l’arbitro della partita

Union Berlino-SSC Napoli, l’arbitro della partita sarà il bosniaco Irfan Peljto

Il bosniaco Irfan Peljto sarà l’arbitro di Union Berlino-Società Sportiva Calcio Napoli, valida per la terza giornata del girone C di Champions League. Gli assistenti saranno Ibrisimbegovic e Beljo (Bosnia), mentre il quarto uomo sarà Petrovic (Bosnia). In sala VAR la coppia composta da van Boekel (Olanda) e Lasyk (Polonia). Sarà la prima volta che Peljito dirigerà il Calcio Napoli in un incontro internazionale.

Girone C di UEFA Champions League, la situazione

Dopo due giornate già disputate, il Real Madrid è in vetta alla classifica provvisoria del raggruppamento con 6 punti. Alle sue spalle, seguono gli uomini di Rudi Garcia e il Braga con 3, mentre l’Union Berlino è il fanalino di coda con 0 punti.