Report SSC Napoli, seduta mattutina d’allenamento: partenza nel pomeriggio per Berlino

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Union Berlino in programma domani all’Olympiastadion alle ore 21 per la terza giornata di UEFA Champions League. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello.

Allenamento SSC Napoli, seduta mattutina in vista della trasferta di Berlino

Successivamente il gruppo è stato impegnato in seduta tattica e partitina a campo ridotto. Anguissa ha svolto allenamento personalizzato in campo. Elmas e Olivera hanno lavorato in gruppo.

La squadra partirà da Capodichino con un volo charter alle 15,45 circa, ed atterrerà nel pomeriggio a Berlino, dove verso le 19 è prevista la conferenza stampa dell’allenatore francese Rudi Garcia e del centrocampista polacco Piotr Zielinski.