Mondiali per Club 2025, la situazione di Napoli e Milan dopo tre giornate di Champions

Con la vittoria di Berlino, il Calcio Napoli ha rosicchiato altri due punti al Milan nel Ranking Uefa che decreterà la seconda italiana che parteciperà alla prima, storica edizione dei Mondiali per Club Fifa a 32 squadre. La manifestazione si terrà negli Stati Uniti d’America tra giugno e luglio del 2025. Gli azzurri attualmente hanno 33 punti, mentre i rossoneri sono fermi a quota 37 dopo la sconfitta subita a Parigi contro Mbappè e compagni. L’Inter è praticamente già certa della qualificazione, mentre il club di De Laurentiis, oltre a scavalcare il diavolo, dovrà provare ad agganciare la Juventus a quota 47, che in questa stagione non otterrà altri punti essendo stata squalificata da tutte le competizioni UEFA.

Mondiali per Club 2025, il sogno continua: la situazione di Milan e Napoli

Volendo fare una previsione rispetto alle prossime partite da disputare, il Napoli dovrà obbligatoriamente vincere le due partite in programma allo stadio Maradona contro Union Berlino e Braga: in questo modo i partenopei conquisteranno la qualificazione agli ottavi e di conseguenza altri 8 punti nel ranking, portandosi a quota 41. A quel punto i campioni d’Italia in carica dovranno sperare un sorteggio favorevole nel primo turno ad eliminazione diretta: vincendo e passando ai quarti avranno la possibilità di ottenere gli ultimi punti che servono per scavalcare la ‘Vecchia Signora’ e vivere il sogno mondiale.

Champions League, il calendario di Società Sportiva Calcio Napoli e Associazione Calcio Milan

Prima giornata

19 settembre, ore 18,45 – Associazione Calcio Milan-Newcastle United Football Club 0-0 (+1)

20 settembre, ore 21,00 – Sporting Clube de Braga-Società Sportiva Calcio Napoli 1-2 (+2)

Seconda giornata

3 ottobre, ore 21,00 – Società Sportiva Calcio Napoli-Real Madrid Club de Fútbol 2-3 (0)

4 ottobre, 0re 21,00 – Ballspielverein Borussia 09 Dortmund-Associazione Calcio Milan 0-0 (+1)

Terza giornata

24 ottobre, ore 21,00 – Fußballclub Union Berlin-Società Sportiva Calcio Napoli 0-1 (+2)

25 ottobre, ore 21,00 – Paris Saint-Germain Football Club-Associazione Calcio Milan (0)

Quarta giornata

7 novembre, ore 21,00 – Associazione Calcio Milan-Paris Saint-Germain Football Club

8 novembre, ore 18,45 – Società Sportiva Calcio Napoli-Fußballclub Union Berlin

Quinta giornata

28 novembre, ore 21,00 – Associazione Calcio Milan-Ballspielverein Borussia 09 Dortmund

29 novembre, ore 21,00 – Real Madrid Club de Fútbol-Società Sportiva Calcio Napoli

Sesta giornata

12 dicembre, ore 21,00 – Società Sportiva Calcio Napoli-Sporting Clube de Braga

13 dicembre, ore 21,00 – Newcastle United Football Club-Associazione Calcio Milan

Ranking Uefa valido per i prossimi Mondiali per club, tre squadre per una posizione

Football Club Juventus 47

Associazione Calcio Milan 37

Società Sportiva Calcio Napoli 33

Ranking UEFA, punti assegnati in Champions League

2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti

4 – Bonus per la partecipazione alla fase a gironi

4 – Bonus per la partecipazione agli ottavi di finale

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale