Mondiale per Club 2025, l’avevamo già capito: arrivano i nuovi criteri FIFA pro-Juventus

Il 22 settembre scorso la redazione di VesuvioLive aveva segnalato un’anomalia sul sito ufficiale della FIFA, dal quale era sparita la pagina che riportava il regolamento di qualificazione alla Coppa del Mondo per Club 2025. Un’edizione storica ed attesissima, in quanto sarà la prima a 32 squadre. Un evento globale che dovrebbe raccogliere i migliori club al mondo degli ultimi 4 anni per meriti sportivi, seguendo i criteri dei punti conquistati nei ranking delle rispettive organizzazioni continentali. Dovrebbe, appunto. Perché secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, quello che avevamo ‘annusato’ si potrebbe verificare realmente: la FIFA pare stia varando infatti un nuovo sistema di calcolo dei punteggi utili alla tanto ambita qualificazione. Una novità che stanno valutando a Zurigo, e che se dovesse essere approvata stravolgerebbe le ambizioni delle possibili ammesse al torneo iridato.

Mondiale per Club 2025, i nuovi criteri FIFA favorirebbero clamorosamente la Juventus

La ‘rosea’ riporta infatti i nuovi criteri FIFA, nettamente in contrasto con quelli UEFA. La competizione di riferimento (almeno quella) rimarrà la medesima: la Champions League. O meglio, le ultime quattro, di cui l’ultima utile ai fini del punteggio è quella in corso. Ogni vittoria non varrà più 2 punti, ma 3, mentre il pareggio varrà sempre 1 (questa è facile). La partecipazione all’ex Coppa dei Campioni non più 4 ma 5 punti, e…stop. Nessun bonus qualificazione ad ottavi (per la UEFA vale 5 punti), quarti, semifinali e finale (1 punto).

La classifica attuale delle italiane per il ‘meccanismo UEFA’ recita così: Inter 65, Juventus 47, Milan 37, Calcio Napoli 33. L’Inter, di fatto, è già qualificata, e rimane libero un solo slot. Al momento agli azzurri ‘basterebbero’ due vittorie in casa contro Union e Braga, la conseguente qualificazione agli ottavi, una doppia vittoria nel primo turno eliminatorio ed un pareggio in uno dei due quarti di finale (o una vittoria ed un pareggio agli ottavi ed una vittoria ai quarti). Sostanzialmente altre 4 vittorie ed 1 pareggio, e lo stesso identico cammino della passata stagione. In questa maniera da 33 i partenopei volerebbero a 48 punti (33+2+2+5+2+2+1+1), scavalcando i bianconeri e spodestandoli sul filo di lana dal volo per l’America a giugno 2025.

Con il ‘sistema FIFA’, invece, la classifica cambierebbe così: Inter 70, Juventus 52, Milan 39, Società Sportiva Calcio Napoli 38. Anche con questa griglia l’Inter sarebbe virtualmente già qualificata, e rimarrebbe un solo posto a disposizione. La differenza sostanziale risiede nel fatto che al club di De Laurentiis con questo meccanismo servirebbero addirittura 5 vittorie: almeno due nel girone ed altre tre nei turni eliminatori, o viceversa tre nel girone (compresa la trasferta di Madrid) e due nei turni eliminatori. Un meccanismo che inevitabilmente va a favorire la Juventus, che quest’anno non ha potuto neanche partecipare alla Conference League per i noti illeciti commessi nelle passate stagioni.

Insomma, il Napoli (e ovviamente anche il Milan, che però naviga in brutte acque a livello europeo) sarebbe clamorosamente penalizzato in favore della ‘vecchia signora’, che si qualificherebbe ai Mondiali 2025 guardando la Champions League dalla poltrona dopo aver commesso innumerevoli illegalità. Un’ingiustizia, un vero e proprio scandalo che ci auguriamo la FIFA non decida di perpetrare.