Salernitana-Napoli, biglietti vietati ai tifosi partenopei: si temono scontri a Salerno

In vendita i biglietti del settore ospiti per la partita Salernitana-Napoli, ma solo per i residenti fuori dalla regione Campania e sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Società Sportiva Calcio Napoli.

Il Calcio Napoli informa che i biglietti per il match Salernitana – Napoli, in programma sabato 4 novembre 2023, alle ore 15:00 allo stadio Arechi di Salerno, saranno in vendita con le seguenti modalità.

Dalle ore 15:00 di martedì 31 ottobre 2023 alle ore 19:00 di venerdì 3 novembre 2023, vendita dei biglietti del settore ospiti riservata esclusivamente ai residenti fuori dalla Regione Campania, purché sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSCN, nel rispetto delle limitazioni stabilite dalle autorità competenti. I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente sul web, collegandosi al sito.

Biglietti Salernitana-Napoli: i prezzi

Settore Ospiti: € 45,00 (€ 42,00 + € 3,00 di prevendita).

Vendita libera vietata ai residenti delle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento

La vendita libera per i settori locali è invece vietata per i residenti delle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. I prezzi sono i seguenti:

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 110 + € 10,00 (Intero); € 70 + € 5,00 (Over 65 e donne); € 55 + € 5,00 (Under 14).

Tribuna Verde Sud/Nord: € 85 + € 5,00 (Intero); € 55 + € 5,00 (Over 65 e donne); € 42 + € 3,00 (Under 14).

Tribuna Azzurra: € 70 + € 5,00 (Intero); € 50 + € 5,00 (Over 65 e donne); € 23 + € 2,00 (Under 14).

Distinti: € 55 + € 5,00 (Intero); € 42 + € 3,00 (Over 65 e donne); € 18 + € 2,00 (Under 14).

Curva Sud: € 42 + € 3,00 (Intero).

Il timore degli scontri

Una decisione presa dalle autorità per timore che si possano verificare degli scontri a causa di una rivalità, in realtà, molto più sentita a Salerno che non a Napoli. Le squadre delle due città infatti non sono praticamente state mai in competizione per il raggiungimento di obiettivi sportivi comuni.