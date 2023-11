Salernitana-Napoli a Rapuano di Rimini: l’ultimo precedente è una ferita ancora aperta

Sarà l’arbitro Antonio Rapuano di Rimini a dirigere Salernitana-Calcio Napoli, undicesima giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Liberti e Colarossi, il quarto uomo Camplone. In sala Var la coppia Valeri-Longo.

I precedenti tra la SSC Napoli e l’arbitro Antonio Rapuano

Quella di Salerno sarà la prima partita in cui la Società Sportiva Calcio Napoli e l’arbitro Antonio Rapuano si incontreranno lontano dal rettangolo verde dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il primo dei tre precedenti risale al 30 aprile del 2022, quando gli azzurri si imposero con un tennistico 6-1 sul malcapitato Sassuolo. In quell’occasione andarono in rete ben 5 uomini, di cui solo due, Victor Osimhen e Amir Rrahmani, indossano ancora con la casacca partenopea: gli altri furono Kalidou Kulibaly, Dries Mertens (doppietta) e Hirving Lozano.

La seconda partita diretta dal fischietto di Rimini con in campo i partenopei, curiosamente fu ancora un match contro i neroverdi: il 29 ottobre 2022 gli uomini di Luciano Spalletti si imposero con un rotondo 4-0, grazie alla tripletta di uno scatenato Osimhen ed al sigillo di Khvicha Kvaratskhelia, in una delle magiche giornate della storica cavalcata Scudetto. Il terzo e per ora ultimo incrocio è invece recente quanto amaro: si tratta di Napoli-Milan 0-4 del 2 aprile 2023.

La doppietta di Leao e i gol di Saelemaekers e Brahim Diaz regalarono il primo dei due successi in pochi giorni che consentirono ai rossoneri di destabilizzare le certezze azzurre prima, e porre le basi per la qualificazione alle semifinali di UEFA Champions League poi. Ancora oggi quel trittico di partite contro il diavolo, conclusosi con l’inutile pareggio casalingo nel ritorno dei quarti della competizione europea più prestigiosa a livello di club, rappresenta l’unico punto buio di una stagione trionfale.