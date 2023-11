Coppa Italia, sarà Napoli-Frosinone agli ottavi: la data. Ai quarti Juve o Salernitana

Sarà il Frosinone la squadra avversaria del Calcio Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa che si disputeranno allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 19 dicembre. I ciociari hanno infatti espugnato ieri sera l’Olimpico Grande Torino per 2-1, grazie al gol decisivo di Reinier all’8′ del primo tempo supplementare. I primi 90′ erano terminati in parità (1-1) in virtù dei gol segnati da Ibrahimovic (omonimo del ben più noto Zlatan) per gli ospiti e Zima per i granata.

Coppa Italia Frecciarossa, sarà il Frosinone l’avversaria del Napoli agli ottavi

Gli azzurri hanno così evitato, almeno sulla carta, l’insidia di giocare contro un’avversaria certamente più attrezzata come quella allenata da Juric. A ridosso delle festività natalizie, dunque, gli uomini di Rudi Garcia avranno la possibilità di ottenere una doppia qualificazione: agli ottavi di UEFA Champions League e ai quarti di Coppa Italia Frecciarossa, dove affronteranno la vincente di Juventus-Salernitana. Con ogni probabilità, si rinnoverà dunque il secolare duello con i bianconeri, che si disputerà il 10 gennaio allo Stadium. Se dovesse passare il turno a sorpresa la squadra granata, invece, la gara si giocherà all’Arechi di Salerno. In un’eventuale semifinale, la Società Sportiva Calcio Napoli troverà una tra Lazio, Genoa, Roma e Cremonese.

Coppa Italia, il palmares: quante ne ha vinte il Napoli

Gli azzurri hanno vinto sei volte la Coppa Italia: la prima volta nel 1961/62, la seconda nella stagione 1975/76. L’unica vinta da Diego Armando Maradona fu la terza, relativa all’annata 1986/87. Il Napoli di De Laurentiis ha invece alzato già tre volte il trofeo: il 20 maggio 2012, il 3 maggio 2014 e il 17 giugno 2020. Due delle tre sono state vinte contro la Juventus, mentre quella drammatica del 2014, che sarà per sempre ricordata per la drammatica uccisione del tifoso partenopeo Ciro Esposito da parte di un ultras della Roma, contro la Fiorentina.