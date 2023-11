Salernitana-Napoli, prevendita flop. La festa per il pari di Dia è già un lontano ricordo

Rischia di essere un vero flop in termini numerici la partecipazione del pubblico granata allo stadio Arechi domani per la partita in programma alle ore 15 tra la Salernitana e il Calcio Napoli. La prevendita dei biglietti è infatti andata decisamente a rilento fino ad oggi, e agli 11mila abbonati si sono aggiunti per ora solo 4.500 spettatori che hanno acquistato il tagliandi. Tra l’altro se si considerano i 281 relativi al settore ospiti venduti, non è difficile pensare che buona parte di coloro che hanno comprato il biglietto siano di fede partenopea e abbiano deciso di seguire la partita in altri settori dell’impianto.

Salernitana-Napoli, prevendita flop: per ora venduti solo 4500 tagliandi

Lo stadio Arechi ha una capienza di quasi 38mila spettatori: ciò vuol dire che per ora non si è neanche lontanamente vicini a riempire la metà dell’impianto. Un dato che segnala un vero e proprio paradosso rispetto alla dichiarazione d’intenti fatta solo qualche mese fa dai tifosi granata, che celebrarono il pareggio ottenuto allo stadio Maradona con la Società Sportiva Calcio Napoli come la vittoria di un campionato, creando rumore e polemiche prima e dopo l’incontro. Per i supporters della Salernitana, aver rinviato di qualche ora la festa Scudetto degli azzurri divenne in quei giorni motivo di vanto e orgoglio. La squadra fu accolta al rientro in patria da migliaia di persone in giubilo. Furono esposti striscioni che scomodarono addirittura Paolo Sorrentino con dei memorabili slogan (“È stata la mano di Dia” il più celebre). Ogni cosa lasciava pensare che la prima volta in cui le due squadre sarebbero tornate ad incontrarsi, tutta quella partecipazione si sarebbe tramutata nel più scontato dei sold-out. E invece non sarà così, probabilmente complice anche il momento negativo della squadra, appena passata sotto la guida tecnica di Filippo Inzaghi (un pareggio e una sconfitta per lui) dopo il turbolento esonero di Paulo Sousa. Peccato.