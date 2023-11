Salernitana-Napoli 0-2, Rudi Garcia a fine partita: “Non abbiamo concesso quasi nulla”

“Finalmente abbiamo segnato subito e poi non abbiamo concesso quasi nulla“. L’allenatore della Società Sportiva Calcio Napoli Rudi Garcia sintetizza così l’analisi della vittoria azzurra nel derby.

Salernitana-Napoli 0-2, Rudi Garcia a fine partita: “Non abbiamo concesso nulla”

“Cominciare forte era una nostra volontà per riuscire a gestire sin dall’inizio la partita. Poi il gol è arrivato dopo un quarto d’ora e da lì potevamo anche segnare di più nel primo tempo“.

“Dobbiamo migliorare nella tenuta mentale dopo aver raggiunto il vantaggio, ma è anche vero che grazie al palleggio veloce e il possesso palla siamo sempre stati in amministrazione del gioco“.

“Il derby è sempre una sfida particolare e difficile da vincere, dovevamo conquistare i tre punti e l’abbiamo fatto con merito“.

Su Raspadori: “Appena sono arrivato a Napoli ho visto in Raspa un grande talento. Confido molto in lui, ha tecnica, capacità fisica, sa colpire con entrambi i piedi e sa legare il gioco con la squadra. Sono tutte qualità preziose che gli stanno permettendo non solo di segnare ma anche di esprimere prestazioni eccellenti“.

“Sono contento anche per Eljif Elmas perché lavora tanto, è entrato con decisione dalla panchina ed ha segnato un gol importante“.

Sul modulo: “Io penso che il 4-3-3 sia uno schieramento adatto alla squadra ma è anche vero che possiamo cambiarlo a seconda delle necessità. Avere più soluzioni è un mio riferimento che ho espresso sin dalle prime dichiarazioni a Napoli”.

“Servono altre armi e altre risorse che questo gruppo è capace di fornire nell’arco della stagione“.

“Adesso bisogna continuare su questa strada. Vogliamo vincere mercoledì contro l’Union per centrare l’obiettivo della qualificazione in Champions e poterci poi rituffarci in campionato con grande fiducia“.