Di Lorenzo infiamma Napoli: “Vogliamo vincere lo Scudetto. Problemi? Non ci sono mai stati”

Il Calcio Napoli vuole tornare a vincere lo Scudetto. Lo ha affermato capitan Giovanni Di Lorenzo: i ragazzi ce la metteranno tutta per raggiungere l’obiettivo di bissare il successo dello scorso anno, impresa non riuscita neanche al Napoli di Maradona che, nella stagione 1987/88, fu superato dal Milan in un finale di stagione in cui gli azzurri persero 4 partite su 5.

Giovanni Di Lorenzo dopo Salernitana-Napoli

In una intervista rilasciata a Dazn dopo la partita Salernitana-Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha detto: “Sapevamo che era una partita difficile in un campo difficile ma l’abbiamo approcciata bene. Abbiamo sofferto solo su qualche corner, la vittoria è meritata. Abbiamo fatto una buona partita, siamo contenti”.

Sui presunti problemi in spogliatoio

Su alcuni presunti problemi in spogliatoio: “È un parolone, non ci sono mai stati. Non riuscivamo a rendere secondo le nostre possibilità ma da inizio anno abbiamo anche fatto buone partite. Oggi era importante vincere, è sempre bello vincere il derby”.

Di Lorenzo: “Il Napoli vuole vincere lo Scudetto”

Circa l’obiettivo Scudetto: “L’obiettivo è stare lì e giocarcela fino alla fine per rivincere il campionato. La squadra è forte e ha grande qualità. Stiamo crescendo sotto il profilo della gestione della partita, ora vogliamo vincere le prossime due prima della sosta”.