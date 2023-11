Champions League, già sei squadre sicure degli ottavi: l’Inter è la prima italiana

Sono già sei le qualificate agli ottavi di UEFA Champions League dopo la quarta giornata completata ieri sera con le partite del mercoledì.

Champions League, le qualificate agli ottavi e le squadre ufficialmente eliminate

La prima italiana ufficialmente tra le migliori sedici d’Europa è l’Inter, che ha ottenuto il pass sul campo del Salisburgo grazie al gol su rigore di Lautaro Martinez nel finale di match. Oltre ai nerazzurri, sono già sicuri di proseguire il cammino continentale il Bayern Monaco, il Real Madrid, la Real Sociedad, il Manchester City e il Lipsia.

Già ufficialmente fuori dai giochi ma ancora in corsa per il terzo posto che vale la ‘retrocessione’ in Europa League l’Union Berlino, fresco di pareggio a Napoli, il Benfica, il Salisburgo, lo Young Boys, la Stella Rossa e l’Anversa.

Classifiche Gironi Champions League

GRUPPO A

Bayern Monaco 12 *

Copenhagen 4

Galatasaray 4

Manchester United 3

GRUPPO B

Arsenal 9

PSV 5

Lens 5

Siviglia 2

GRUPPO C

Real Madrid 12 *

Napoli 7

Braga 3

Union Berlino 1

GRUPPO D

Real Sociedad 10 *

Inter 10 *

Salisburgo 3

Benfica 0

GRUPPO E

Atletico Madrid 8

Lazio 7

Feyenoord 6

Celtic 1

GRUPPO F

Dortmund 7

PSG 6

Milan 5

Newcastle 4

GRUPPO G

Manchester City 12 *

Lipsia 9 *

Stella Rossa 1

Young Boys 1

GRUPPO H

Barcellona 9

Porto 9

Shakhtar 6

Anversa 0

Risultati martedì 7 novembre

Dortmund-Newcastle 2-0

Shakhtar-Barcellona 1-0

Atletico Madrid-Celtic 6-0

Porto-Anversa 2-0

Lazio-Feyenoord 1-0

Manchester City-Young Boys 3-0

Milan-Paris Saint Germain 2-1

Stella Rossa-Lipsia 1-2

Risultati mercoledì 8 novembre

Napoli-Union berlino 1-1

Real Sociedad-Benfica 3-1

Arsenal-Siviglia 2-0

Bayern Monaco-Galatasaray 2-1

Copenhagen-Manchester United 4-3

PSV-Lens 1-0

Real Madrid-Braga 3-0

Salisburgo-Inter 0-1