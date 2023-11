Alla vigilia di Calcio Napoli-Empoli non ci sarà la consueta conferenza stampa pre-partita di Rudi Garcia. La società ha deciso di non far parlare il proprio tecnico, che è evidentemente ancora al centro di una situazione turbolenta che sembra ben lontana dal risolversi.

Napoli, tensione altissima: salta la conferenza stampa di Rudi Garcia

Quella in programma domenica alle 12,30 allo stadio Diego Armando Maradona e valida per la dodicesima giornata di Serie A, sarà l’ultima partita prima della sosta per le nazionali prevista per metà novembre.

