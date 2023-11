Buffon: “So da luglio cosa serve al Napoli. Kvara può vincere il pallone d’oro”

Gianluigi Buffon è intervenuto alla presentazione del libro “Kvaradona. Un miracolo georgiano” di Emanuele Giulianelli, ecco quanto riportato da Tuttosport: “La verità è che può vincere il Pallone d’Oro. Sono molte volte le situazioni che fanno sì che uno possa vincerlo, oppure arrivare tra i candidati che va bene uguale.

Se lui troverà la situazione giusta, anche la situazione storica, in passato sono avvenute delle situazioni storiche che accompagnarono e che incentivarono. E’ un talento, nel momento in cui hanno smesso Messi e Cristiano Ronaldo e Neymar, dei cannibali anche se lui non lo ha mai vinto. Lui è uno che può giocarsela con Haaland e Mbappé”.

L’ex portiere ha sottolineato la bravura di Khvicha Kvaratskhelia, mentre sul momento che sta vivendo la Società Sportiva Calcio Napoli si esprime così: “Io è da luglio che so che serve al Napoli, però io non vivo quella situazione”. Alla domanda se fosse un altro allenatore, la risposta chiarisce: “No No, ho vissuto molto gli spogliatoi se non sai in prima persona cosa si sta creando, come sta lavorando l’allenatore. Bisogna viverle alcune situazioni per giudicare”.

E paragonando il Napoli a quello della passata stagione spiega: “L’anno scorso ad un certo punto loro giocavano anche sulle ali dell’entusiasmo e sul fatto che alcuni rivali, per meriti del Calcio Napoli, erano molto distanziate e avevano un pò mollato. Quando riparti sei di nuovo pari, devi ricominciare da capo, e in alcuni momenti l’energia e l’entusiasmo non è quello di prima. Poi ci possono essere infortuni e tante cose che condizionano. Il fatto è che poter rivincere a Napoli non è facile in una piazza così, al di fuori di Milano e Torino nessuno ha vinto anni di fila”.

