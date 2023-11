Maradona sold-out: il popolo azzurro al fianco della squadra nel momento più complicato

Nonostante il momento complicato che sta vivendo la Società Sportiva Calcio Napoli ed in particolare il tecnico Rudi Garcia, il pubblico partenopeo ha risposto presente e riempirà lo Stadio Maradona domenica per la sfida di Serie A contro l’Empoli.

Stadio Maradona sold out per Napoli-Empoli, il popolo azzurro al fianco dei campioni d’Italia

Seppur con prezzi non propriamente popolari (curva superiore a 30 euro), il popolo azzurro ha deciso di sostenere la squadra in una fase molto delicata della stagione, provando a spingerla con il proprio supporto verso una fondamentale vittoria in campionato che darebbe continuità al successo ottenuto la settimana scorsa sul campo della Salernitana. Una manciata di biglietti ancora disponibili e poi gli spalti dell’impianto di Fuorigrotta saranno ufficialmente sold out. Un bel messaggio da parte della tifoseria che non ha certo perso l’entusiasmo e vuole rimanere al fianco dei campioni d’Italia in carica nella buona e nella cattiva sorte.

LEGGI GLI ULTIMI ARTICOLI:

Report allenamento SSC Napoli: lavoro in palestra per Osimhen – 10 NOV

Inter-Frosinone, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Lazio-Roma, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Napoli-Empoli, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Monza-Torino, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Lecce-Milan, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Genoa-Verona, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Sassuolo-Salernitana, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Serie a, 12ª giornata: oggi in campo la Salernitana. Il programma degli anticipi – 10 NOV

Buffon: “So da luglio cosa serve al Napoli. Kvara può vincere il pallone d’oro” – 10 NOV

Napoli, tensione altissima: salta la conferenza stampa di Rudi Garcia – 10 NOV

VIDEO/ “La pelota no se mancha”, il discorso da brividi di Maradona al suo addio al calcio – 10 NOV

Mondiale per Club 2025, il Milan guadagna terreno sul Napoli: la situazione aggiornata – 9 NOV

Osimhen ha fretta di rientrare: il nigeriano già in campo a Castel Volturno. Gli aggiornamenti – 9 NOV

Conference League, il programma: dove vedere le partite di oggi in tv e streaming – 9 NOV

Europa League, il programma: dove vedere le partite di oggi in tv e streaming – 9 NOV

Champions League, già sei squadre sicure degli ottavi: l’Inter è la prima italiana – 9 NOV