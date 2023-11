Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali: Garcia si gioca la panchina

Alle 12,30 in campo Società Sportiva Calcio Napoli e Empoli allo Stadio Maradona per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Partita fondamentale per gli azzurri di Rudi Garcia, che quest’oggi si gioca la panchina.

Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali

CALCIO NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Simeone. Allenatore: Rudi Garcia.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

