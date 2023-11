Rudi Garcia non si dimette, non vuole rinunciare a 6 milioni: il Napoli lo licenzierà

Rudi Garcia non rassegna le dimissioni ed a questo punto verrà licenziato dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Aurelio De Laurentiis probabilmente non ha mai ritenuto probabile l’eventualità che il tecnico francese potesse dimettersi dopo questi tre mesi disastrosi dove il Napoli ha perso la propria idea di gioco e l’identità tattica, ma soprattutto dopo la sconfitta contro l’Empoli quale epilogo di un percorso di orrore sportivo.

Rudi Garcia non dà le dimissioni: il Napoli lo licenzierà

Il contratto di Rudi Garcia è un biennale da 6 milioni di euro, firmato a giugno 2023 ed in scadenza quindi nello stesso mese del 2025. In totale l’operazione di avvicendamento in panchina costerà a De Laurentiis circa 10 milioni di euro. Assurdo, ad modo, che in una situazione del genere Garcia non abbia preso la decisione di dimettersi ed evitare l’onta dell’esonero: che non abbia mai avuto il controllo della situazione è fuori da ogni dubbio.

Il nuovo allenatore del Napoli

De Laurentiis quindi darà una scossa alla squadra e l’annuncio del nome del nuovo allenatore dovrebbe avvenire in giornata, visto che Rudi Garcia non dirigerà la sessione di allenamento di mercoledì prossimo. Quel giorno il nuovo tecnico presumibilmente comincerà ad infondere le proprie idee e soprattutto fiducia a tranquillità ai calciatori in vista della trasferta di Bergamo con l’Atalanta del 25 novembre.

L’ipotesi Fabio Cannavaro

Sono diversi i nomi di papabili alla guida tecnica del Calcio Napoli. Si fa il nome di Igor Tudor, è ritornato Antonio Conte, ma nell’ambiente vicino al Napoli si insiste con Fabio Cannavaro che ieri era anche in tribuna ed ha guardato il secondo tempo proprio accanto al patron azzurro.