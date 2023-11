Rudi Garcia con le valigie in mano diventa una statuita del presepe a San Gregorio Armeno. L’ha realizzata Genny Di Virgilio, in modo tempestivo dopo la sconfitta in casa del Calcio Napoli per mano dell’Empoli: la goccia che ha fatto traboccare il vaso convincendo definitivamente Aurelio De Laurentiis ad esonerare il tecnico che già mercoledì non dirigerà l’allenamento.

Rudi Garcia con le valigie sul presepe di San Gregorio Armeno

Se Rudi Garcia è con le valigie in mano, non si ancora chi comparirà nelle botteghe di San Gregorio Armeno nella veste di nuovo allenatore del Napoli. Il patron azzurro deve sciogliere la riserva ed affidare i campioni d’Italia ad un tecnico che possa ridare tranquillità, fiducia e soprattutto un’idea di gioco smembrata in appena quattro mesi e mezzo. Il nome che circola più insistentemente sembra essere quella di Igor Tudor, ma gli ambienti vicini alla società sembrano propendere per Fabio Cannavaro.

Un rapporto mai decollato

Un rapporto mai decollato tra Garcia, la società e soprattutto i tifosi del Napoli. Questi ultimi, molto legati ovviamente a Luciano Spalletti, avevano accolto il tecnico francese comunque con entusiasmo sperando che riuscisse nell’impressa di bissare il tricolore. Speranza che già ad ottobre era drasticamente calata non tanto per la situazione di classifica, ma per il gioco espresso in campo e la netta sensazione che il Napoli potesse essere fermato praticamente da qualsiasi avversaria.