Segui in diretta tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla giornata tribolata che sta vivendo la Società Sportiva Calcio Napoli, pronta ad esonerare il tecnico francese Rudi Garcia e a sostituirlo già entro la giornata di domani.

LIVE/ Garcia out: l’esonero del francese e chi sarà il nuovo tecnico azzurro. Gli aggiornamenti

Ore 16,20 – Aggiornamenti importanti circa l’incontro tra De Laurentiis e Igor Tudor: pare che l’agente dell’allenatore non sia a Roma. Il presidente avrebbe incontrato l’ex tecnico del Verona in prima persona. Nessun accordo tra le parti.

Ore 15,40 – Il presidente del Napoli è arrivato in Via delle Quattro Fontane per partecipare alla tavola rotonda “La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive”: partecipano anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Presidente del Coni Giovanni Malagò.

Ore 15,20 – De Laurentiis, concluso incontro con l’agente di Tudor. Si è concluso da pochi minuti l’incontro a Roma tra De Laurentiis e l’agente di Tudor, primo candidato alla panchina del Napoli.

Ore 14,59 – Spalletti in conferenza stampa: “Garcia è un allenatore che stimo molto, è ingiusto paragonarlo con quanto fatto l’anno scorso. Quello fa parte di una storia bellissima”.

Ore 14,05 – SKY: In corso il vertice societario.

Ore 13,50 – Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del Calcio Napoli, è appena arrivato presso la sede di Filmauro a Roma.

Ore 11,40 – Rudi Garcia non si dimette, non vuole rinunciare a 6 milioni: il Napoli lo licenzierà

Ore 11,10 – FOTO/ Rudi Garcia con le valigie in mano: spunta la statuina del presepe a San Gregorio Armeno

Ore 10 – ESCLUSIVA/ Fabio Cannavaro sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli

Ore 9 – Aurelio De Laurentiis è a Roma, quest’oggi summit con la dirigenza per decidere il futuro della guida tecnica azzurra.