Il sogno di Fabio Cannavaro è quello di allenare il Calcio Napoli. Dopo l’esonero di Rudi Garcia che non si è dimesso, in città si rincorrono diversi nomi tra i papabili al ruolo di tecnico degli azzurri: tra questi c’è proprio l’ex difensore che meno di un mese fa aveva esternato proprio il suo desiderio.

Fabio Cannavaro: “Il mio sogno è allenare il Napoli”

In una intervista a Calciomercato.com aveva infatti detto: “La mia ambizione è quella di allenare il Napoli, perché è un top club e la squadra per la quale ho sempre tifato. Vivendo lì, in questo periodo mi rendo conto che c’è un malcontento generale e ora tocca alla società dare all’allenatore che ha scelto la fiducia necessaria per risolvere i problemi il prima possibile”.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli

Il profilo di Fabio Cannavaro quale nuovo allenatore del Napoli circola negli ambienti vicini alla società, anche se si fa con insistenza anche il nome di Igor Tudor. Nelle prossime ore è comunque atteso l’annuncio, dato che mercoledì la squadra si allena e, nonostante la sosta, a partire dal 25 novembre dovrà affrontare un filotto di 5 partite contro Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga, in cui si giocherà la qualificazione agli ottavi di Champions e le sorti di un campionato a cui, ora come ora, non si può dire già addio.