Continuano i colpi di scena che riguardano le trattative incrociate tra Aurelio De Laurentiis ed i candidati a ricoprire il ruolo di nuovo allenatore della Società Sportiva Calcio Napoli. Nella giornata di ieri Igor Tudor sembrava prossimo alla firma con il club partenopeo, ma oggi il patron di Filmauro ha sovvertito la situazione disertando l’appuntamento con il procuratore del croato Seric, nonostante il suo intermediario lo avesse aspettato per oltre due ore a Roma.

Tudor sempre più lontano: De Laurentiis diserta l’appuntamento con il suo agente

Non sarebbe andata giù a De Laurentiis la richiesta di un contratto lungo: il presidente azzurro è infatti attualmente orientato per un accordo dalla durata di 7 mesi, eventualmente rinnovabile in caso di obbiettivi raggiunti. In questa dinamica si è inserito Walter Mazzarri: un suo clamoroso ritorno appare molto più probabile rispetto a ieri. Sullo sfondo rimane Fabio Cannavaro, che come anticipato domenica dalla redazione di VesuvioLive, nell’ambiente sembra essere in realtà vicinissimo a sedersi sulla panchina lasciata da Rudi Garcia dopo la partita di domenica scorsa contro l’Empoli.

