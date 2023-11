Cosa ha fatto Walter Mazzarri dopo il Napoli: 4 squadre, 3 esoneri e una salvezza

Dopo aver sedotto e abbandonato Igor Tudor, sembra che Aurelio De Laurentiis sia intenzionato a far diventare Walter Mazzarri il nuovo allenatore del Calcio Napoli. Secondo indiscrezioni la firma arriverà nel pomeriggio di oggi e, sempre stando alle voci, Mazzarri avrebbe accettato un milione di ingaggio fino al termine della stagione. Una scelta dunque low cost oltre che amarcord, viste le 4 esaltanti stagioni in azzurro del tecnico dal 2009 (subentrato a Donadoni) al 2013.

Cosa ha fatto Walter Mazzarri dopo il Napoli

Dopo l’esperienza napoletana la vita non è stata semplice per Mazzarri, che è stato alla guida di tre squadre di cui ha dovuto abbandonare la guida tecnica in seguito ad altrettanti esoneri. Portato a termine l’impegno con i partenopei, è diventato l’allenatore dell’Inter nella stagione 2013-14 conquistando un quinto posto, e venendo esonerato all’inizio della seconda annata in nerazzurro, nel mese di novembre 2014.

Mazzarri esonerato da Inter, Torino e Cagliari

Dopo l’Inter l’esperienza in Inghilterra con il Watford: la stagione 2016-17 l’ha terminata al 17esimo posto conquistando una salvezza con 11 vittorie, 7 pareggi e 20 sconfitte. Il ritorno in Italia è con il Torino: entrato in corsa a gennaio 2018 dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, ha condotto i granata al nono posto finale. L’anno successivo un ottimo settimo posto con la qualificazione sfiorata in Europa League. La stagione 2019-20 si è tuttavia conclusa in anticipo a causa dell’esonero nel mese di febbraio e dopo le pesanti sconfitte per 0-7 in casa contro l’Atalanta e il 4-0 in trasferta con il Lecce.

Nel 2021 invece è cominciata l’avventura in terra sarda con il Cagliari, subentrando a settembre e venendo esonerato a maggio dopo avere perso 7 partite su 8. A fine stagione i rossoblù sono stati retrocessi in Serie B.