Mazzarri al Napoli, ci siamo: il suo vice sarà Bellucci, anche Aronica nello staff

Walter Mazzarri è a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Società Sportiva Calcio Napoli. È lui il prescelto per sostituire l’esonerato Rudi Garcia sulla panchina azzurra. Oltre a Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, noti esperti di calciomercato, anche il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma ha confermato la notizia: “L’ho sentito recentemente, è elettrizzato all’idea e non vede l’ora di cominciare”.

Mazzarri nuovo allenatore del Napoli, ci siamo: il suo vice sarà Claudio Bellucci, anche Aronica nello staff

Assieme al tecnico di San Vincenzo sulla panchina dei campioni d’Italia in carica siederà anche la vecchia bandiera Claudio Bellucci in qualità di vice allenatore. Il preparatore atletico sarà Giuseppe Pondrelli, mentre nello staff tecnico figurerà anche Salvatore Aronica, palermitano ex calciatore del Napoli, con cui Mazzarri ha vissuto anni importanti all’ombra del Vesuvio.

LEGGI GLI ULTIMI ARTICOLI:

Di Marzio: “Mazzarri vicinissimo al Napoli, è atteso nel pomeriggio da De Laurentiis” – 14 NOV

Tudor sempre più lontano: De Laurentiis diserta l’appuntamento con il suo agente – 14 NOV

ULTIM’ORA/ Terminato incontro De Laurentiis-Mazzarri: tutti gli aggiornamenti – 14 NOV

Igor Tudor probabile allenatore del Napoli: quanto guadagnerebbe l’ex bandiera della Juve – 14 NOV

“È soltanto colpa mia”: Garcia si è scusato con i calciatori prima di tornare di Francia -14 NOV

Adieu Garcia: l’ultima, triste immagine del francese di rientro a Nizza – 13 NOV

Quando Fabio Cannavaro disse: “Il mio sogno è allenare il Napoli. La squadra che ho sempre tifato” – 13 NOV

LIVE/ Garcia out: l’esonero del francese e chi sarà il nuovo tecnico azzurro. Gli aggiornamenti – 13 NOV

Rudi Garcia non si dimette, non vuole rinunciare a 6 milioni: il Napoli lo licenzierà – 13 NOV

FOTO/ Rudi Garcia con le valigie in mano: spunta la statuina del presepe a San Gregorio Armeno – 13 NOV

ESCLUSIVA/ Fabio Cannavaro sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli – 12 NOV

Napoli orrendo sotto il diluvio, l’Empoli sbanca il Maradona e vince. Fischi per Garcia – 12 NOV

Serie A, 12esima giornata: i risultati degli anticipi e la classifica aggiornata – 11 NOV

Maradona sold-out: il popolo azzurro al fianco della squadra nel momento più complicato – 10 NOV

Report allenamento SSC Napoli: lavoro in palestra per Osimhen – 10 NOV

Inter-Frosinone, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Lazio-Roma, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A – 10 NOV