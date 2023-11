Chi sono i primi calciatori azzurri con cui Mazzarri lavorerà da domani a Castel Volturno

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore della Società Sportiva Calcio Napoli. Domani il tecnico di San Vincenzo tornerà a Castel Volturno a distanza di oltre dieci anni dall’ultimo allenamento diretto. Troverà un centro sportivo diverso, ed incontrerà per la prima volta i calciatori azzurri che sono rimasti in città nella pausa per le nazionali.

Mazzarri nuovo allenatore del Napoli, domani primo allenamento: con quali calciatori lavorerà

Sono ben 12 infatti i campioni d’Italia in carica che hanno raggiunto le rispettive selezioni: oltre agli italiani Di Lorenzo, Raspadori e Politano, sono partiti Cajuste, Elmas, Lobotka, Ostigard, Kvaratskhelia, Zielinski, Olivera, Anguissa e Lindstrom. A Napoli sono rimasti, oltre all’infortunato Victor Osimhen, l’acciaccato Alex Meret, Contini, Idasiak, Gollini, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Gaetano, Simeone e Zerbin, oltre al giovane Lorenzo Russo. Saranno loro i primi azzurri con cui Mazzarri lavorerà fino al rientro dei nazionali.

