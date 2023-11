Secondo quanto riportato dal giornalista partenopeo Carlo Alvino, non ci sarà nessuna conferenza stampa di presentazione per il nuovo tecnico della Società Sportiva Calcio Napoli Walter Mazzarri.

Carlo Alvino: “Per Mazzarri non è prevista nessuna conferenza stampa di presentazione”

Queste le parole di Alvino: “Salvatore Aronica non farà parte dello staff. Per il nuovo tecnico non è prevista nessuna conferenza stampa di presentazione. Forse solo perché lo conosciamo e lo stimiamo da anni”. Il neo allenatore azzurro è già arrivato in città: questa sera alloggerà all’Hotel Serapide di Pozzuoli. Domattina tornerà per la prima volta dopo dieci anni all’SSC Konami Training Center di Castel Volturno, dove nel pomeriggio dirigerà la seduta d’allenamento prevista, guidando i calciatori rimasti a Napoli nella pausa per le nazionali.

LEGGI GLI ULTIMI ARTICOLI:

Chi sono i primi calciatori azzurri con cui Mazzarri lavorerà da domani a Castel Volturno – 14 NOV

UFFICIALE/ Mazzarri è l’allenatore del Napoli, ADL su Twitter: “Bentornato Walter!” – 14 NOV

UFFICIALE/ Rudi Garcia esonerato: non è più l’allenatore del Napoli – 14 NOV

Mazzarri al Napoli, ci siamo: il suo vice sarà Bellucci, anche Aronica nello staff – 14 NOV

Di Marzio: “Mazzarri vicinissimo al Napoli, è atteso nel pomeriggio da De Laurentiis” – 14 NOV

Tudor sempre più lontano: De Laurentiis diserta l’appuntamento con il suo agente – 14 NOV

ULTIM’ORA/ Terminato incontro De Laurentiis-Mazzarri: tutti gli aggiornamenti – 14 NOV

Igor Tudor probabile allenatore del Napoli: quanto guadagnerebbe l’ex bandiera della Juve – 14 NOV

“È soltanto colpa mia”: Garcia si è scusato con i calciatori prima di tornare di Francia -14 NOV

Adieu Garcia: l’ultima, triste immagine del francese di rientro a Nizza – 13 NOV

Tutti i calciatori della SSC Napoli convocati dalle rispettive nazionali – 13 NOV

Quando Fabio Cannavaro disse: “Il mio sogno è allenare il Napoli. La squadra che ho sempre tifato” – 13 NOV

LIVE/ Garcia out: l’esonero del francese e chi sarà il nuovo tecnico azzurro. Gli aggiornamenti – 13 NOV

Rudi Garcia non si dimette, non vuole rinunciare a 6 milioni: il Napoli lo licenzierà – 13 NOV

FOTO/ Rudi Garcia con le valigie in mano: spunta la statuina del presepe a San Gregorio Armeno – 13 NOV

ESCLUSIVA/ Fabio Cannavaro sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli – 12 NOV

Napoli orrendo sotto il diluvio, l’Empoli sbanca il Maradona e vince. Fischi per Garcia – 12 NOV

Serie A, 12esima giornata: i risultati degli anticipi e la classifica aggiornata – 11 NOV

Maradona sold-out: il popolo azzurro al fianco della squadra nel momento più complicato – 10 NOV

Report allenamento SSC Napoli: lavoro in palestra per Osimhen – 10 NOV