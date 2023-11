Garcia è stato il peggior allenatore del Napoli nell’era ADL. Mazzarri il più longevo

È durato solo 16 partite Rudi Garcia sulla panchina della Società Sportiva Calcio Napoli. Dodici match di Serie A e 4 di Champions League, neanche mezzo campionato disputato. E sarebbero state anche meno se De Laurentiis avesse ascoltato la cosiddetta vox populi dopo la sconfitta di un mese fa contro la Fiorentina, invece di perseverare in un’inspiegabile fiducia a tempo. Tempo che si è esaurito ben presto, tempo che ha fatto invece un bel regalo a Walter Mazzarri. Proprio lui, il più longevo, l’antitesi del predecessore francese, tornerà dopo ben 10 anni nella sua amata Napoli.

Rudi Garcia è il peggior allenatore che il Napoli ha avuto nell’era De Laurentiis

Quella Napoli che l’ha lanciato a grandi livelli, dove ha vissuto per distacco il periodo più florido della sua carriera. 182 partite, una storica Champions sfumata agli ottavi di finale contro il Chelsea ai supplementari, la Coppa Italia vinta ai danni dell’imbattibile Juventus ventidue anni dopo l’ultimo trionfo azzurro. Hanno la stessa media punti Mazzarri e Garcia alla guida del Napoli: 1,74 il primo, 1,75 il secondo. Peccato che ci siano 166 gare di differenza. Quella del tecnico di San Vincenzo fu la prima squadra dell’era De Laurentiis che fece sognare il successo, quella del francese è stata una pagina nera da stracciare velocemente dopo il trionfo tricolore di pochi mesi fa. Un pugno in faccia a chi il 4 maggio scorso gioiva per le strade. Toccherà a Walter alzare nuovamente la guardia.

