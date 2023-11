VIDEO/ Roma-Napoli 2-1, l’ultimo Napoli di Walter Mazzarri. Gli highlights e la formazione

Era il 19 maggio 2013: Walter Mazzarri guidava la Società Sportiva Calcio Napoli per l’ultima volta. Gli azzurri scesero in campo all’Olimpico di Roma per affrontare i giallorossi senza particolari obiettivi di classifica, essendo già matematicamente certi del secondo posto alle spalle della Juventus.

VIDEO/ Roma-Napoli 2-1, l’ultimo Napoli di Walter Mazzarri

Il tecnico toscano schierò una formazione composta anche da seconde linee, per dare spazio a chi aveva giocato di meno durante la stagione. Tra i pali andò in campo Rosati, mentre al fianco di capitan Paolo Cannavaro giocarono la meteora Rolando e Britos. La linea a quattro di centrocampo fu composta da Maggio, Behrami, Dzemaili e Zuniga, alle spalle di Hamsik, Pandev e del Matador Edinson Cavani, autore del gol che accorciò le distanze nel finale di match. Subemtrarono a gara in cordo Calaiò, Armero ed El Kaddouri.

ROMA (4-2-3-1): Lobont; Torosidis (22′ st Piris), Castan, Burdisso, Dodò (35′ st Perrotta); Bradley, Tachtsidis; Pjanic (31′ st Florenzi), Marquinho, Lamela; Destro.

A disp.: Goicoechea, Svedkauskas, Romagnoli, Taddei, Lucca, Lopez, Osvaldo. All. Andreazzoli

NAPOLI (3-4-1-2): Rosati; Rolando, Cannavaro (27′ st Calaiò), Britos (7′ st Armero); Maggio, Behrami, Dzemaili, Zuniga; Hamsik; Pandev (7′ El Kaddouri), Cavani.

A disp.: De Sanctis, Colombo, Gamberini, Grava, Mesto, Radosevic, Inler, Donadel, Insigne. All. Mazzarri

ARBITRO: Banti di Livorno

MARCATORI: 2′ st Marquinho (R), 14′ st Destro (R), 39′ st Cavani (N)

AMMONITI: Destro (R); Rolando, Dzemaili, Armero (N)

