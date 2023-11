Walter Mazzarri è il nuovo allenatore della Società Sportiva Calcio Napoli. Al di là degli aspetti tecnico-tattici, i tifosi partenopei stanno vivendo un vero e proprio flashback che li ha riportati indietro di oltre dieci anni. Quando le ambizioni del club erano di crescita e non di dominio, ed i successi non erano ancora arrivati. Impossibile dunque non ricordare il primo trofeo alzato al cielo ventidue anni dopo l’ultimo trionfo dell’infinito Diego. Fu proprio il tecnico di San Vincenzo a condurre la squadra ad un’insperata vittoria in Coppa Italia, conquistata ai danni dell’imbattibile Juventus di quell’Antonio Conte accostato solo un mese fa alla panchina occupata poi dal toscano.

VIDEO/ Ventimaggioduemiladodici tutto d’un fiato: la leggenda azzurra nella città eterna

Era il 20 maggio 2012, una data incisa a fuoco nel cuore dei supporters partenopei: il Calcio Napoli di Lavezzi, Hamsik e Cavani regalò in terra capitolina una notte che divenne leggendaria per milioni di tifosi sparsi nel mondo. Il rigore procurato dal Pocho e trasformato dal Matador, De Laurentiis con le mani sul volto senza il coraggio di guardare, la gomitata di Quagliarella ad Aronica, i miracoli di De Sanctis, l’ultima partita in bianconero di Del Piero, Pandev in contropiede per lo slovacco con la cresta, una carezza al pallone e sfera in buca d’angolo. La coppa alzata verso la luna dal capitano Paolo Cannavaro. Eterna. Riviviamo quei momenti.

