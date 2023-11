Walter Mazzarri torna alla guida della Società Sportiva Calcio Napoli dieci anni dopo, scelto da Aurelio De Laurentis per sostituire Rudi Garcia. Il tecnico livornese, che con i partenopei aveva vinto la Coppa Italia nella stagione 2011/12 ritrova il Calcio Napoli Campione d’Italia attualmente in quarta posizione con 21 punti, a meno dieci dall’Inter capolista e con un ritardo di otto punti sulla Juve seconda e di due sul Milan terzo.

La Lega Serie A celebra il ritorno di Mazzarri a Napoli: “La storia d’amore ricomincia”

Walter Mazzarri farà il suo debutto bis sabato 25 novembre alle 18.00 a Bergamo in casa dell’Atalanta, in una sfida subito calda con i nerazzurri dietro di un punto decisi a sorpassare proprio il Napoli in classifica.

Poi l’affascinante e importantissima sfida di Champions League quattro giorni dopo al Bernabeu contro il Real Madrid per provare a blindare il secondo posto e tenere a distanza Braga e Union Berlino.

Il primo debutto dell`allenatore sessantaduenne era avvenuto 18 ottobre 2009 al San Paolo contro il Bologna. Anche in quel caso Mazzarri era subentrato, il 6 ottobre, a Roberto Donadoni, esonerato dai partenopei dopo aver racimolato sette punti nelle prime sette giornate, in seguito alla sconfitta per 2-1 contro la Roma.

Nella prima uscita del nuovo corso era arrivata una vittoria in rimonta: dopo il gol di Adailton al quarto d`ora del primo tempo, ci avevano pensato Quagliarella al 72` e Maggio al 91` a regalare in extremis la prima gioia al nuovo allenatore.

Da quella partita Mazzarri era stato capace di mettere in fila 15 risultati utili consecutivi con otto vittorie e sette pareggi, striscia seconda solo ai 16 risultati ottenuti nel 1989-1990, anno del secondo scudetto, eguagliata poi lo scorso anno dalla squadra allenata da Luciano Spalletti (13 vittorie e 2 pareggi), in occasione del terzo titolo.

A fine stagione il Napoli aveva chuso al sesto posto qualificandosi per l`Europa League con due giornate di anticipo, davanti alla Juventus, gettando le basi i successivi tre anni di ottimi risultati.

Terzo posto dietro Milan e Inter e ritorno in Champions League dopo 21 anni nel 2010/11 e ottavi di finale di Champions (fuori agli ottavi dopo i supplementari con il Chelsea), quinto posto in campionato e soprattutto vittoria della Coppa Italia grazie al 2-0 nella finalissima contro la Juventus, nel 2011 /12.

L’annata 2012/13 si era aperta con la sconfitta in Supercoppa Italiana a Pechino contro la Juventus ma in campionato il Napoli era riuscito a conquistare il secondo posto dietro la Juventus.

Le strade di Walter Mazzarri e del Napoli a fine stagione a quel punto si erano separate: il tecnico toscano era andato all`Inter mentre i partenopei avevano puntato su Rafa Benitez.

Ora la storia d’amore ricomincia…

(Lega Serie A)

