Urs Fischer non è più l’allenatore dell’Union Berlin. Dopo tredici sconfitte nelle ultime quattordici partite. interrotte due incontri fa dal pareggio contro la Società Sportiva Calcio Napoli in UEFA Champions League, la dirigenza ha alzato bandiera bianca.

L’Union Berlino esonera Fischer: da agosto l’unico contro cui non ha perso è stato Garcia

Un inizio di stagione disastroso, sconvolgente, in cui l’unica soddisfazione è stato il risultato ottenuto allo stadio Maradona contro gli azzurri di Rudi Garcia. Il francese è stato l’unico capace di regalare punti ai tedeschi dal 26 agosto a questa parte. Un vero e proprio record per mister ‘porompompero’, che ha ufficialmente salutato la panchina dei campioni d’Italia in carica ieri pomeriggio.

