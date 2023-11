Garcia ringrazia i tifosi e ignora di proposito ADL: “Non era cosi che immaginavo la fine” 

Rudi Garcia ha rotto già il silenzio, affidando ai social il suo pensiero dopo l’esonero arrivato nella giornata di ieri. L’allenatore ci ha tenuto a ringraziare i tifosi, i giocatori e le persone vicine alla squadra, evitando di proposito riferimenti alla Società Sportiva Calcio Napoli, al presidente Aurelio De Laurentiis e ai dirigenti. Un chiaro segnale che sottolinea, qualora ce ne fosse stato bisogno, che i toni della rottura sono stati tutt’altro che cordiali.

Garcia ringrazia i tifosi e ignora di proposito De Laurentiis: “Non era cosi che immaginavo la fine”

Queste le parole che il tecnico francese ha pubblicato sul suo profilo personale Instagram: “Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avventura dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League”.

