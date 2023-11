Il Napoli contro lo sciacallaggio: “Walter Mazzarri non ha nessun profilo social”

Walter Mazzarri è sicuramente l’uomo del momento in casa Calcio Napoli. Dopo l’addio a Rudi Garcia e il primo approccio ad Igor Tudor, Aurelio De Laurentiis ha virato per il tecnico livornese per traghettare gli azzurri fino alla fine del campionato. Per l’allenatore ieri c’è stata la prima seduta di allenamento con quella parte di gruppo che non è impegnata con le corrispettive nazionali. Oggi ci sarà la prima amichevole contro la Juve Stabia alle 16:00 in quel di Castelvolturno. Nelle ultime ore però si è creato una sorta di caso riguardante l’allenatore, che però c’entra poco col calcio giocato. Nell’era moderna ci sono anche altri problemi a quanto sembra e sembrano legati al mondo dei social.

Il comunicato del Napoli sul caso social di Mazzarri

A quanto pare è una questione di social. In mattinata, infatti, la SSC Napoli con un breve comunicato sul proprio profilo Twitter ha sottolineato che il tecnico Mazzarri non dispone di profili personali sui vari Facebook, Instagram e Tik Tok, avvertendo che tutti i profili attualmente presenti sono dei “fake”. Ecco il breve comunicato: “Il Napoli informa che Walter Mazzarri non è titolare di alcun profilo social media. Tutti i profili che compaiono sul web a suo nome sono falsi”.

