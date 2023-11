Cosa si sono detti Mazzarri e Osimhen, il retroscena: “Sei fondamentale”

È finita 1 a 0 la partitella tra Calcio Napoli e Juve Stabia al termine dell’allenamento congiunto a Castel Volturno, ma l’avvenimento più significativo di ieri è stato la lunga chiacchierata tra Walter Mazzarri e Victor Osimhen. L’attaccante è infatti guarito dall’influenza ed ha conosciuto già il nuovo allenatore: mercoledì il mister aveva parlato con gli altri uomini della prima squadra non impegnati con le nazionali, ossia Mario Rui e Alex Meret infortunati, oltre a Rrahmani, Natan e Juan Jesus.

Cosa si sono detti Walter Mazzarri e Victor Osimhen

Un incontro, quello tra Mazzarri ed Osimhen, che ha oscurato tutto il contorno: la presenza di Aurelio De Laurentiis, l’anteprima del 4-3-3 spallettiano pur orfano degli interpreti principali e nel contesto di una sgambata. Seduti su di una panchina, Mazzarri avrebbe già cominciato a caricare il nigeriano, stimolandolo mentalmente: il mister gli ha ricordato come sia fondamentale per questa squadra. Un’affermazione che per qualcuno potrebbe essere così ovvia, così banale, ma che in realtà ha un significato profondo. Non dimentichiamo che Victor è stato il primo dei calciatori del Napoli a contestare platealmente Rudi Garcia quando è stato sostituito nel finale della partita contro il Bologna.

Mazzarri, un maestro nello sbloccare i giocatori

Walter Mazzarri è d’altra parte un maestro nella motivazione. Nella sua carriera molte volte squadre e calciatori hanno cominciato a rendere ben oltre le aspettative: riesce a sbloccare la mente dei giocatori. Nel Napoli di oggi non si tratta di vincere scommesse e scoprire nuovi talenti, ma farli rendere come facevano fino a pochi mesi fa. Se poi qualcuno riesce a migliorare ulteriormente, ben venga.