Report da Castel Volturno: finalmente Osimhen. Il centravanti in campo con Mazzarri

Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 25 novembre con Atalanta-Società Sportiva Calcio Napoli, 13esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra.

Allenamento SSC Napoli, lavoro personalizzato per Victor Osimhen

Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove ha svolto esercitazione tecnica e lavoro aerobico. Chiusura di sessione con esercitazioni al tiro. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. Demme ha svolto allenamento personalizzato in campo e parte della seduta in gruppo. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì.

LEGGI GLI ULTIMI ARTICOLI:

Olivera, mano al collo con Messi a causa di un gesto osceno: cosa è successo – 17 NOV

Cosa si sono detti Mazzarri e Osimhen, il retroscena: “Sei fondamentale” – 17 NOV

Report allenamento SSC Napoli, seduta congiunta con la Juve Stabia – 16 NOV

Il Napoli contro lo sciacallaggio: “Walter Mazzarri non ha nessun profilo social” – 16 NOV

Oggi il primo test del Napoli di Mazzarri, alle 16:00 sfida contro la Juve Stabia – 16 NOV

Garcia saluta i tifosi e ignora di proposito De Laurentiis: “Non era cosi che immaginavo la fine” – 15 NOV

UFFICIALE/ Infortuni Mario Rui e Alex Meret, le diagnosi dopo gli esami – 15 NOV

Torello, possesso palla e lavoro aerobico: il primo allenamento di Walter Mazzarri – 15 NOV

De Laurentiis a Castel Volturno: seguirà da vicino il primo allenamento di Mazzarri – 15 NOV

L’Union Berlino esonera Fischer: da agosto l’unico contro cui non ha perso è stato Garcia – 15 NOV

VIDEO/ L’arrivo di Walter Mazzarri al centro sportivo di Castel Volturno – 15 NOV

La Lega Serie A celebra il ritorno di Mazzarri a Napoli: “La storia d’amore ricomincia” – 15 NOV

VIDEO/ Ventimaggioduemiladodici tutto d’un fiato: la leggenda azzurra nella città eterna – 15 NOV

VIDEO/ Roma-Napoli 2-1, l’ultimo Napoli di Walter Mazzarri. Gli highlights e la formazione – 15 NOV

Garcia è stato il peggior allenatore del Napoli nell’era ADL. Mazzarri il più longevo – 15 NOV

Mazzarri: “Il Napoli di Spalletti è il più vicino al mio ideale. Non ho mai potuto fare il 4-3-3” – 15 NOV

Walter Mazzarri ha firmato con il Napoli a occhi chiusi e senza avvocati: “Dei soldi non me ne importa” – 15 NOV

Carlo Alvino: “Per Mazzarri non è prevista nessuna conferenza stampa di presentazione” – 14 NOV

Chi sono i primi calciatori azzurri con cui Mazzarri lavorerà da domani a Castel Volturno – 14 NOV