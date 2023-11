Negli ultimi giorni a Napoli si è tornato a parlare tanto di Fabio Cannavaro dopo l’esonero di Rudi Garcia dal ruolo di allenatore. Sembrava infatti che fosse lui il profilo al quale Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto affidare la guida del Calcio Napoli, ma alla fine il patron ha deciso di puntare sul ritorno di Walter Mazzarri. Cannavaro ha spiegato la propria versione dei fatti, facendo chiarezza su quanto accaduto.

Fabio Cannavaro: “Vi spiego cosa è successo tra me e il Napoli”

Fabio Cannavaro ha parlato in un’intervista a Sport Mediaset rilasciata a bordo di un aereo, nel contesto di una iniziativa organizzata dalla compagnia la quale ha offerto la possibilità a 100 turisti di guardare con lui la partita Italia-Macedonia. Quello che è emerge è soprattutto la voglia di Cannavaro di tornare ad allenare, e farlo possibilmente in Italia o quanto meno in Europa.

Dopo la fortuna esperienza in Cina, dove ha vinto due campionati, c’è stata invece la parentesi con il Benevento che non ha prodotto buoni risultati. A tal proposito ha affermato: “In Asia fortunatamente il mercato è diverso. Ho lavorato tanti anni lì e hanno apprezzato il lavoro che ho fatto. Ho anche vinto due campionati. Io non decido di stare fermo, sono gli altri che scelgono di lasciarti a casa. Il mio progetto è allenare sperando che arrivi l’occasione giusta. E me lo auguro fortemente”.

Sui presunti contatti tra Fabio Cannaro e il Napoli: “Non c’è stato nulla. In occasione di Napoli-Empoli sono andato a vedere la partita e De Laurentiis, per educazione, ci ha messo vicino a lui. Se credevo davvero di poterlo allenare? Se non ti chiamano come fai a crederci? Adesso hanno trovato Mazzarri, già c’è stato e conosce l’ambiente. Speriamo si risolva la situazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹Fabio Cannavaro 🇮🇹 (@fabiocannavaroofficial)

“Valutarmi sono per Benevento è limitante”

Sulla possibilità di allenare top club: “Ho iniziato grazie a Lippi arrivando in una società in Asia che, per chi non conoscere il calcio internazionale, può essere anche nulla. Nei campionati europei che hanno un forte richiamo mediatico c’è chi ci arriva prima e chi dopo. E chi non ci arriva proprio. Guarda Xavi: ora è al Barcellona ma ha iniziato in Qatar. Dopo un anno in Qatar è andato in Catalogna. Dipende dalle opportunità, dalle situazioni che si creano. Io alleno da 10 anni, voglio tornare”.

“Se uno viene valutato solo per quanto è accaduto a Benevento è limitante. Guardate De Zerbi: nei primi anni è andata male, adesso allena in Premier League. O c’è anche Mazzarri: viene da situazioni non bellissime ma allena. Pure Lippi è stato esonerato ma ha vinto i Mondiali”.