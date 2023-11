Dalla Polonia: “Zielinski colpito da angina, rientra a Napoli”. L’aggiornamento del club

Preoccupazione per Piotr Zielinski, che ha lasciato il ritiro della nazionale polacca per far rientro a Napoli in seguito ad un malore. Come dichiarato ufficialmente dalla federazione, al giocatore è stata diagnosticata l’angina. Questo il comunicato diramato: “Piotr Zieliński ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di una malattia. Il medico della Nazionale ha diagnosticato al giocatore l’angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all’allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia. Pertanto, Piotr Zieliński è tornato al Calcio Napoli“.

Cos’è l’angina, la malattia diagnosticata a Piotr Zielinski

Cerchiamo dunque di capire di più sull’angina, la malattia diagnosticata a Piotr Zielinski dal medico della nazionale polacca. L’angina è un dolore transitorio al torace o sensazione di pressione che si manifesta quando il muscolo cardiaco non riceve una sufficiente quantità di ossigeno. Non è da confondere con la ben più grave angina pectoris, che deriva dai termini latini Angina=dolore e Pectoris=petto, e si tratta di una sindrome caratterizzata da dolore in regione retrosternale, talvolta irradiato al lato ulnare del braccio sinistro e alle spalle.

Zielinski ha l’angina? Il chiarimento della Società Sportiva Calcio Napoli

È arrivata pronta la risposta ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli in merito alla malattia che ha colpito il suo tesserato Piotr Zielinski: “Il calciatore ha una semplice sindrome influenzale e una tonsillite”. Il club ci ha tenuto così a tranquillizzare tutti circa le condizioni del centrocampista polacco, che è di rientro in città per proseguire le cure e recuperare in vista della prossima partita che vedrà gli azzurri impegnati contro l’Atalanta in Serie A.