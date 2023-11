Un anno fa la sosta per i Mondiali: classifiche a confronto, Garcia il peggiore della A

Di questi periodi, l’anno scorso, il campionato italiano di Serie A si fermava per consentire ai giocatori convocati dalle proprie nazionali di raggiungere il Qatar al fine di disputare la Coppa del Mondo 2022.

Un anno fa la sosta per i Mondiali: le classifiche di Serie A a confronto

La Società Sportiva Calcio Napoli allenata da Luciano Spalletti, che avrebbe poi vinto lo Scudetto, si trovava ben salda al primo posto della classifica, con 8 punti di vantaggio rispetto al Milan e ben 11 su Lazio e Inter, rispettivamente i vice campioni della stagione passata e l’attuale capolista. Confrontando le due graduatorie è evidente come l’operato di Rudi Garcia sia stato determinante ai fini di un crollo verticale così evidente.

Classifica Serie A 2022/2023 prima della sosta per il Campionato del Mondo di Calcio 2022

1 Napoli 41 15 13 2 0 25 2 Milan 33 15 10 3 2 14 3 Lazio 30 15 9 3 3 15 4 Inter 30 15 10 0 5 12 5 Atalanta 27 15 8 3 4 6 6 Roma 27 15 8 3 4 4 7 Udinese 24 15 6 6 3 7 8 Juventus* 21 15 9 4 2 17 9 Torino 21 15 6 3 6 -1 10 Fiorentina 19 15 5 4 6 -2 11 Bologna 19 15 5 4 6 -5 12 Salernitana 17 15 4 5 6 -5 13 Empoli 17 15 4 5 6 -7 14 Monza 16 15 5 1 9 -6 15 Sassuolo 16 15 4 4 7 -7 16 Lecce 15 15 3 6 6 -2 17 Spezia 13 15 3 4 8 -12 18 Cremonese 7 15 0 7 8 -15 19 Sampdoria 6 15 1 3 11 -21 20 Verona 5 15 1 2 12 -17

Classifica Serie A 2023/2024 alla sosta per le nazionali di novembre

1 Inter 31 12 10 1 1 23 2 Juventus 29 12 9 2 1 12 3 Milan 23 12 7 2 3 6 4 Napoli 21 12 6 3 3 11 5 Atalanta 20 12 6 2 4 9 6 Fiorentina 20 12 6 2 4 4 7 Roma 18 12 5 3 4 8 8 Bologna 18 12 4 6 2 3 9 Monza 17 12 4 5 3 2 10 Lazio 17 12 5 2 5 0 11 Torino 16 12 4 4 4 -4 12 Frosinone 15 12 4 3 5 -3 13 Genoa 14 12 4 2 6 -3 14 Lecce 14 12 3 5 4 -3 15 Sassuolo 12 12 3 3 6 -5 16 Udinese 11 12 1 8 3 -7 17 Empoli 10 12 3 1 8 -16 18 Cagliari 9 12 2 3 7 -12 19 Verona 8 12 2 2 8 -9 20 Salernitana 5 12 0 5 7 -16

Classifiche Serie A 2022/2024 e 2023/2024 a confronto dopo 12 giornate

Volendo fare un ulteriore passo indietro, questo è il confronto tra le classifiche dei due campionati dopo 12 giornate. Il Calcio Napoli ha ottenuto ben 11 punti in meno rispetto alla stagione scorsa. Gli azzurri di Rudi Garcia hanno avuto il peggior rendimento rapportato a quello dell’anno precedente assieme a Udinese e Salernitana.

Inter +7

Juventus +7

Fiorentina +7

Monza +7

Lecce +6

Bologna +5

Verona +3

Empoli -1

Torino -1

Milan -3

Sassuolo -3

Roma -4

Lazio -7

Atalanta -7

Udinese -11

Salernitana -11

Napoli -11

Cagliari in serie B

Frosinone in serie B

Genoa in serie B

Classifica attuale (tra parentesi la differenza di punti rispetto alla scorsa stagione)

1- Inter 31 (+7 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 12 giornate)

2- Juventus 29 (+7)

3- Milan 23 (-3)

4- Napoli 21 (-11)

5- Atalanta 20 (-7)

6- Fiorentina 20 (+7)

7- Roma 18 (-4)

8- Bologna 18 (+5)

9- Monza 17 (+7)

10- Lazio 17 (-7)

11- Torino 16 (-1)

12- Frosinone 15 (in Serie B )

13- Genoa 14 (in Serie B )

14- Lecce 14 (+6)

15- Sassuolo 12 (-3)

16- Udinese 11 (-11)

17- Empoli 10 (-1)

18- Cagliari 9 (in Serie B )

19- Hellas Verona 8 (+3)

20- Salernitana 5 (-11)