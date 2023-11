Agente Kvaratskhelia: “Garcia? Anche un bambino sa che non si può perdere con l’Empoli”

Il procuratore di Khvicha Kvaratskhelia Mamuka Jugeli, è intervenuto nel corso della trasmissione georgiana “Sport Imedi“. Queste le sue parole circa il futuro del suo assistito, stella della Società Sportiva Calcio Napoli.

Mamuka Jugeli (procuratore Kvaratskhelia): “Khvicha è molto soddisfatto, De Laurentiis persona perbene”

“De Laurentiis è una persona perbene, un uomo di parola e mantiene ciò che promette. Con noi si è sempre comportato egregiamente. Khvicha è un calciatore di primissimo livello, merita sicuramente di più, ma nel prossimo futuro riceverà ciò che dovrà ricevere. La famiglia Kvaratskhelia è molto soddisfatta, come lo è il giocatore”.

“Quest’anno Khvicha è migliorato già molto, per me sta facendo meglio della passata stagione. Anche suo padre Badri è d’accordo con me. Lui può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Al suo esordio in Italia ha lasciato tutti senza parole, solo lui sapeva che avrebbe fatto un’annata del genere. Quando eravamo a Napoli insieme, mi disse che entro un anno avrei visto cosa sarebbe stato in grado di fare. Su Rudi Garcia non posso dire nulla, se non che anche un bambino sa che il Napoli non deve perdere contro l’Empoli allo stadio Maradona. De Laurentiis ha fatto la scelta giusta, adesso ha un allenatore esperto ed un organigramma societario molto competente”.