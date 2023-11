Allenamento pomeridiano per gli azzurri: aggiornamenti su Osimhen in vista di Bergamo

Dopo la settimana della sosta di campionato, la Società Sportiva Calcio Napoli ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A.

Report SSC Napoli, allenamento pomeridiano a Castel Volturno: in campo anche Victor Osimhen

La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto seduta finalizzata al possesso palla e lavoro di resistenza. Chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo.

Il nuovo mister Walter Mazzarri, subentrato all’esonerato Rudi Garcia la settimana scorsa, è in trepidante attesa per il rientro di tutti i nazionali impegnati tra oggi e domani con le rispettive selezioni. Piotr Zielinski, a causa di una tonsillite, ha invece anticipato il suo ritorno a Napoli, e verosimilmente non sarà a disposizione per la trasferta di Bergamo.

La partita contro l’Atalanta rappresenterà la prima, storica panchina del Mazzarri-bis, oltre dieci anni dopo la sua ultima gara ufficiale alla guida del Calcio Napoli: era il 19 maggio 2013 quando all’Olimpico di Roma contro i giallorossi il tecnico di San Vincenzo salutava il popolo partenopeo, 364 giorni dopo la storica vittoria, nello stesso stadio, in Coppa Italia contro l’imbattibile Juventus di Antonio Conte.